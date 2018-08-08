KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu sınava giren adaylar tarafından merak ediliyor. Kamuda yer almak içn uzun bir çalışma maratonunda yer alan ve KPSS sınavına giren adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Peki KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte KPSS ile ilgili merak edilenler...

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından KPSS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih paylaşıldı. Verilen bilgiye göre KPSS sınav sonuçları 31 Ağustos 2018 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ