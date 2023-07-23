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        Haberler Gündem KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 KPSS A Grubu Genel Kültür-Eğitim Bilimleri sonuç tarihi

        KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM sonuç tarihini açıkladı

        KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? Bugün 2023 KPSS A Grubu Genel Kültür-Eğitim Bilimleri sınavı gerçekleşecek. Sınava girecek kamu personeli adayları ise şimdiden sonuç tarihini merak edip araştırıyor. Peki, 2023 KPSS A Grubu Genel Kültür-Eğitim Bilimleri sonuçları ne zaman açıklanacak? İşe ÖSYM tarafından açıklanan 2023 KPSS lisans sonuç tarihi...

        Habertürk
        Giriş: 23.07.2023 - 09:12
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        KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 KPSS A Grubu Genel Kültür-Eğitim Bilimleri sınavı bugün gerçekleşecek. Sınava girecek adaylar merak içerisinde sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırıyor. Peki, 2023 KPSS A Grubu Genel Kültür-Eğitim Bilimleri sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen sorunun cevabı...

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        KPSS SINAV TAKVİMİ

        2023-KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. ve 2. oturumu 29 Temmuz 2023 tarihlerinde,

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        2023-KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. oturumu 30 Temmuz 2023 tarihlerinde,

        2023-ÖABT 6 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.

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        2023 KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        6 Ağustos'ta tamamlanacak KPSS maratonu sonrasında ÖSYM, 25 Ağustos 2023 tarihinde sonuçları açıklayacak.

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