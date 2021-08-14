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KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? Heyecan dorukta... KPSS sonuçları 2021 sonuç tarihi

KPSS sonuçları açıklandı mı? Sorusu merak ediliyor. Gözler ÖSYM'nin açıklayacağı KPSS sonuçlarına çevrildi. Adaylar 'KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusuna yanıt arıyorlar. İşte KPSS 2021 sonuçları tarihi...

KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? Heyecan dorukta... KPSS sonuçları 2021 sonuç tarihi

2021-KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu KPSS sınavına katılan adaylar tarafından merak konusu oldu. Sınava giren vatandaşlar ÖSYM tarafından gerçekleştirilen KPSS sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı araştırılıyor. Peki, konuyla ilgili ÖSYM'den açıklama geldi mi? İşte detaylar...

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS sınav sonuç tarihi ÖSYM'nin sınav takviminde belli oldu. Takvime göre KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınav sonuçları 16 Eylül 2021 tarihinde ilan edilecek. Sonuçlar ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden görüntülenecek.

KPSS SINAV SONUÇLARININ SORGULANMASI

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

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