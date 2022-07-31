2022 KPSS Genel Kültür ve Yetenek Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS'ye girecek olan kamu personeli adayları merak içerisinde bu sorunun cevabını araştırıyor. ÖSYM sınav takviminde KPSS sınav ve sonuç tarihi yer aldı. İşte 2022 KPSS sınav ve sonuç tarihi...