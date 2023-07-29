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        Haberler Gündem KPSS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? ÖSYM açıkladı: İşte 2023 KPSS A Grubu - ÖABT sonuç tarihi

        ÖSYM duyurdu: KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

        KPSS Alan Bilgisi sınavı 29 - 30 Temmuz tarihlerinde üç oturum olarak düzenlenecek. Sınav katılımcıları şimdiden sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin sorgulamalar yapıyor. İşte ÖSYM tarafından ilan edilen 22023 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavı sonuç tarihi...

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        Habertürk
        Giriş: 29.07.2023 - 19:10
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        KPSS sonuçları heyecanla bekleniyor. 2023 KPSS A Grubu üçüncü oturumu öncesi geri sayım sürerken ÖSYM tarafından 2023 KPSS A Grubu sonuç tarihi kamuoyuyla paylaşıldı. Peki, KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM sınav takvimi ile KPSS sonuçlarının açıklanacağı tarih...

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        KPSS SINAV TAKVİMİ

        2023-KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. ve 2. oturumu 29 Temmuz 2023 tarihlerinde,

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        2023-KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. oturumu 30 Temmuz 2023 tarihlerinde,

        2023-ÖABT 6 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.

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        2023 KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        6 Ağustos'ta tamamlanacak KPSS maratonu sonrasında ÖSYM, 25 Ağustos 2023 tarihinde sonuçları açıklayacak.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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