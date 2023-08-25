KPSS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI | 2023 ÖSYM AİS KPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman ve saat kaçta açıklanacak?

KPSS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI | 2023 ÖSYM AİS KPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman ve saat kaçta açıklanacak?

KPSS sonuçları için gözler ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Kamu Personeli Seçme Sınavı lisans dahilinde Genel Kültür, Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT sınavları gerçekleştirilmişti. ÖSYM takvimine göre KPSS lisans sonuçları 25 Ağustos'ta açıklanacak. Adaylar KPSS sonuçlarını sonuc.osym.gov.tr internet sitesi üzerinden sorgulayabilecek. İşte 2023 ÖSYM AİS sonuc.osym.gov.tr ÖABT GK - GY KPSS sonuçları sorgulama ekranı...

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi ÖABT ise 6 Ağustos Pazar günü iki oturumda tamamlandı.

2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Eğitim Bilimleri oturumu ise 23 Temmuz Pazar günü öğleden sonra gerçekleştirildi.

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KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan sınav takvimi ile birlikte KPSS sonuç tarihi de belli oldu.

*Lisans, Alan Bilgisi ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin olduğu tüm sonuçlar 25 Ağustos 2023 tarihinde duyurulacak.