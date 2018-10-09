2018 KPSS Ortaöğretim sınavı sona erdi. Adaylar memurluk sınavı sonrası sonuçlar için bekleyişe başladı. ÖSYM KPSS sonuçları için kesin tarihi daha önceden vermişti. Soru ve cevapların ise ne zaman yayınlanacağı henüz belli değil.

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), ortaöğretim düzeyi tür(KPSS) yapıldı. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı. Adaylara, genel yetenek ve genel kültür testlerinden toplam 120 soru yöneltildi ve 130 dakika sürdü. KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları ÖSYM'nin akademik takvimine göre 8 Kasım Perşembe günü erişime açılacak.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların, daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

KPSS ORTAÖĞRETİM SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?

Dün gerçekleştirilen KPSS Ortaöğretim sınavına giren adaylar, sınavdaki durumları hakkında daha çok fikir sahibi olabilmek için KPSS Ortaöğretim soru ve cevaplarının yayınlanmasını bekliyor. KPSS Ortaöğretim soru ve cevapları ile ilgili henüz ÖSYM'den bir açıklama gelmezken, soru ve cevapların bu hafta içinde yayınlanması bekleniyor.

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