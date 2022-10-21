KPSS taban-tavan ve atama puanları araştırmaları günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. KPSS Lisans sınav sonuçları 21 Ekim günü itibarıyla açıklanıyor. Aldıkları puanlar doğrultusunda ataması yapılacak olan adaylar "50-55-60-65-70-75-80 KPSS düşük puanla nereye girebilirim?" araştırmalarına başladı. İşte, 2022 KPSS Lisans atama puanları, taban ve tavan puanları...