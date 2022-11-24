KPSS ortaöğretim sınavının sonuçları için beklenen tarih geldi. Yurt genelinde binlerce kişi zorlu sınavda ter döktü ve söz konusu sınavla ilgili ÖSYM, yayınlandığı duyuruyla sınavın sonuçlarının açıkladı. İşte, söz konusu açıklama sonrası en düşük ve en büyük puanların ayrıntıları...