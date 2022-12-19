Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyindeki kadro ve pozisyonlara yerleştirme işlemleri yapılırken öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan program/alan ile kadro ve pozisyonları için aranan nitelikler arasında tutarlılık kontrol edilecek.

Birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiğinde tercih iptal edilecektir. Yerleştirmede adayların ÖSYM kayıtlarındaki bilgiler esas alınacaktır. Bu bilgilerde gerçeğe uymayan hususlar tespit edildiğinde, yerleştirmesi yapılan adayların kamu kurum ve kuruluşlarınca atamaları yapılmayacak.