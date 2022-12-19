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KPSS tercih kılavuzu 2022: KPSS tercihleri ne zaman?

KPSS ortaöğretim, ön lisans, lisans sonuçlarının açıklanmasının ardından, gözler 2. tercih sürecine çevrildi. ÖSYM ile Kamu Personeli Seçme Sınavı tercih kılavuzunun yayınlanmasını bekleyen memur adayları, tercih yerleştirme tarihlerini gündemine aldı. İşte KPSS tercih takvimi ile 2022 ortaöğretim, ön lisans, lisans tercih tarihleri ve tercih kılavuzunun yayınlanacağı tarih...

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  • KPSS tercih kılavuzu 2022 | KPSS tercihleri ne zaman, kılavuz yayınlandı mı?

    Kamu Personeli Seçme Sınavı tercih sürecinde geri sayım başladı. KPSS sonuçları ölçüsünde tercihlerini şekillendirecek memur adayları, ÖSYM ile tercih kılavuzunun yayınlanacağı tarihi beklemeye başladı. Kadro, pozisyonlar, özel koşullar, kodlar ve tercih sürecine dair tüm bilgilerin yer aldığı tercih kılavuzu adayların gündeminden düşmüyor. Peki, "KPSS tercihleri ne zaman, kılavuz yayınlandı mı?" İşte ortaöğretim, ön lisans, lisans tercihlerinin başlayacağı tarih...
  • KPSS tercih kılavuzu 2022 | KPSS tercihleri ne zaman, kılavuz yayınlandı mı?

    KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK? 

    KPSS-2022/2: Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına 2. Yerleştirme tercih başvuruları 21 Aralık'ta başlayıp 28 Aralık'ta son bulacak.
  • KPSS tercih kılavuzu 2022 | KPSS tercihleri ne zaman, kılavuz yayınlandı mı?

    KPSS TERCİH KILAVUZU AÇIKLANDI MI?

    2022 KPSS tercih kılavuzu henüz açıklanmadı. Tercih kılavuzunun duyurulması için tüm KPSS sınav sonuçlarının açıklanması bekleniyordu. Son olarak KPSS DHBT sonuçları 16 Aralık tarihinde erişime sunuldu. KPSS tercih kılavuzunun kısa süre içerisinde ÖSYM tarafından açıklanması bekleniyor. Konuyla ilgili açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.,

     
  • KPSS tercih kılavuzu 2022 | KPSS tercihleri ne zaman, kılavuz yayınlandı mı?

    KPSS TERCİHLERİ AİS ÜZERİNDEN ALINACAK

    Her yıl olduğu gibi bu senede KPSS tercihleri ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden alınacak. Adaylar, tercih kılavuzunda açıklanan kadro, pozisyon ve branş bilgileriyle özel ve genel şartları dikkate alarak tercihlerini ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresini kullanarak gerçekleştirecek.

    KPSS TERCİH YERLEŞTİRME EKRANI!

     
  • KPSS tercih kılavuzu 2022 | KPSS tercihleri ne zaman, kılavuz yayınlandı mı?

    KPSS YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

    KPSS kılavuzunda yer alan kadro ve pozisyonlara yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılacaktır.

    Yerleştirme işlemlerinde aynı puana sahip adaylar arasında mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bununda aynı olması durumunda yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.

     
  • KPSS tercih kılavuzu 2022 | KPSS tercihleri ne zaman, kılavuz yayınlandı mı?

    Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyindeki kadro ve pozisyonlara yerleştirme işlemleri yapılırken öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan program/alan ile kadro ve pozisyonları için aranan nitelikler arasında tutarlılık kontrol edilecek.

    Birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiğinde tercih iptal edilecektir. Yerleştirmede adayların ÖSYM kayıtlarındaki bilgiler esas alınacaktır. Bu bilgilerde gerçeğe uymayan hususlar tespit edildiğinde, yerleştirmesi yapılan adayların kamu kurum ve kuruluşlarınca atamaları yapılmayacak.

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