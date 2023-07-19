KPSS tercih sonuçları sorgulama: KPSS 2023/1 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
KPSS 2023/1 tercih sonuçları için geri sayım sürüyor. 6-13 Temmuz 2023 tarihleri arasında tamamlanan tercih sürecinin ardından ÖSYM'den yapılacak 'KPSS tercih sonuçları açıklandı' duyurusu beklenmeye başladı. Tercihlerini tamamlayanların gözleri "KPSS 2023/1 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna çevrildi. İşte, KPSS tercih sonucu açıklanma tarihine dair detaylar...
Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilmek için tercih yapan adaylar KPSS-2023/1 tercih sonuçlarını beklemeye başladı. Tercih sürecinin 13 Temmuz itibarıyla sona ermesinin ardından "KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden bakılır?" sorusu gündeme geldi. İşte, konuya dair detaylar haberimizin devamında...
KPSS-2023/1 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS-2023/1 tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ÖSYM tarafından henüz duyurulmadı. Ancak bir önceki tercihler 28 Aralık'ta sona ermiş, sonuçlar 3 Ocak'ta erişime açılmıştı. Bu süre baz alındığında tercih sonuçlarının 19 Temmuz'da ilan edilmesi bekleniyor.
Bu kapsamda resmi kurum ya da kişilerden bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
KPSS-2023/1 TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANABİLECEK?
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecek.
KADRO VE POZİSYONLARA ATANMA
ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, yerleştirme yapılan kadro ve pozisyonlara kamu kurum ve kuruluşlarınca doğrudan atanacaklar.
Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildikleri kurum veya kuruluşa teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacak