KPSS tercih sonucu sorgulama: KPSS 2023/1 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
KPSS 2023/1 tercihleri 6-13 Temmuz tarihleri arasında tamamlandı. ÖSYM tarafından yayımlanan tercih kılavuzuna göre tercihlerini yapan adaylar gözünü, KPSS 2023/1 tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevirdi. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ulaşabiliyor. İşte KPSS 2023/1 tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih...
KPSS 2023/1 tercih ve yerleştirme sonuçları için geri sayım başladı. 13 Temmuz tarihinde sona eren KPSS 2023/1 tercih işlemlerinin ardından, sonuçların açıklanacağı tarih gündemi meşgul etmeye başladı. Peki, "KPSS 2023/1 tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte ÖSYM ile KPSS 2023/1 tercih yerleştirme sonuç sorgulama ekranı...
KPSS-2023/1 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS-2023/1 tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ÖSYM tarafından henüz duyurulmadı. Ancak bir önceki tercihler 28 Aralık'ta sona ermiş, sonuçlar 3 Ocak'ta erişime açılmıştı. Bu süre baz alındığında tercih sonuçlarının 19 Temmuz'dan sonra ilan edilmesi bekleniyor.
Bu kapsamda resmi kurum ya da kişilerden bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
KPSS-2023/1 TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANABİLECEK?
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecek.
KADRO VE POZİSYONLARA ATANMA
ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, yerleştirme yapılan kadro ve pozisyonlara kamu kurum ve kuruluşlarınca doğrudan atanacaklar.
Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildikleri kurum veya kuruluşa teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacak