KPSS tercih sonucu sorgulama ekranı: KPSS 2023/1 tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KPSS tercih sonucu sorgulama ekranı: KPSS 2023/1 tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KPSS 2023/1 tercih ve yerleştirme sonuçları için geri sayım başladı. 13 Temmuz tarihinde sona eren KPSS 2023/1 tercih işlemlerinin ardından, sonuçların açıklanacağı tarih gündemi meşgul etmeye başladı. Peki, "KPSS 2023/1 tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte ÖSYM ile KPSS 2023/1 tercih yerleştirme sonuç sorgulama ekranı...

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KPSS-2023/1 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS-2023/1 tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ÖSYM tarafından henüz duyurulmadı. Ancak bir önceki tercihler 28 Aralık'ta sona ermiş, sonuçlar 3 Ocak'ta erişime açılmıştı. Bu süre baz alındığında tercih sonuçlarının 19 Temmuz'dan sonra ilan edilmesi bekleniyor.

Bu kapsamda resmi kurum ya da kişilerden bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.