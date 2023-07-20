KPSS 2023/1 tercih ve yerleştirme sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 6-13 Temmuz tarihleri arasında başvurularını yapan adaylar gözünü tercih yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevirdi. Peki, "KPSS 2023/1 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte 2023 KPSS tercih sonucu sorgulama ekranı...

2 Şurada Paylaş!









KPSS-2023/1 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS-2023/1 tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ÖSYM tarafından henüz duyurulmadı. Ancak bir önceki tercihler 28 Aralık'ta sona ermiş, sonuçlar 3 Ocak'ta erişime açılmıştı. Bu süre baz alındığında tercih sonuçlarının 19 Temmuz'dan sonra ilan edilmesi bekleniyor.

Bu kapsamda resmi kurum ya da kişilerden bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.