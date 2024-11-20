KPSS ortaöğretim tercih tarihi adayların gündemindeki yerini koruyor. Adaylar, KPSS tercih tarihleri için ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamalarını bekliyor. İki yıl ara ile yapılan KPSS ortaöğretim sınavlarında sonuçlar bilindiği gibi iki yıl geçerlidir. Peki, KPSS Ortaöğretim tercihleri ne zaman, ÖSYM KPSS ortaöğretim tercih kılavuzu yayımlandı mı? İşte detaylar...