KPSS ön lisans tercihleri ne zaman başlayacak, tarih belli oldu mu?
KPSS ön lisans sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler tercih tarihlerine çevrildi. KPSS ön lisans tercih kılavuzunun yayımlanmasının ardından, tercih yerleştirme tarihleri, taban puanları, kontenjan listesi açıklık kazanacak. KPSS ön lisans tercihleri, belirtilen tarihler arasında ÖSYM AİS ekranı üzerinden yapılabilecek. Peki, KPSS ön lisans tercihleri başladı mı? İşte 2024 KPSS ön lisans tercih takvimi...
KPSS ön lisans tercihlerinde geri sayım sürüyor. KPSS ön lisans sonuçlarının 20 Eylül tarihinde adayların erişimine sunulmasının ardından, tercih tarihleri araştırma konusu oldu. KPSS ön lisans tercih yerleştirme kılavuzu için ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamalarını bekleniyor. Peki, KPSS ön lisans tercih kılavuzu yayınlandı mı, KPSS ön lisans tercihleri ne zaman başlayacak? İşte detaylar...
2024 KPSS ÖN LİSANS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2024 KPSS Ön Lisans tercih tarihleri henüz belli olmadı.
KPSS Ön Lisans tercihleri ile ilgili ÖSYM’den açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.
2024 KPSS ÖN LİSANS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?
KPSS tercih kılavuzunda kamu kurum ve kuruluşlarına ait B Grubu Kadrolar, kadro sayıları ve koşulları yer alacak.
Ancak 2024 KPSS Ön Lisans tercih kılavuzu henüz ÖSYM tarafından yayınlanmadı.
KPSS ÖN LİSANS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
KPSS Ön Lisans tercihleri, kılavuz yayınlandıktan sonra başlayacak. Tercihler ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak.
Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekiyor.