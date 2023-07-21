KPSS 2023/1 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
6 Temmuz tarihinde başlayan KPSS 2023/1 tercih başvuruları 13 Temmuz tarihinde sona erdi. Belirtilen tarihler arasında başvurularını tamamlayan adaylar, KPSS 2023/1 tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Yerleştirme işlemleri, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puanı ile, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3 puanı üzerinden yapılacak. İşte KPSS 2023/1 tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih...
KPSS 2023/1 tercih ve yerleştirme sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 6-13 Temmuz tarihleri arasında başvurularını yapan adaylar gözünü tercih yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevirdi. Peki, "KPSS 2023/1 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte 2023 KPSS tercih sonucu sorgulama ekranı...
KPSS-2023/1 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS-2023/1 tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ÖSYM tarafından henüz duyurulmadı. Ancak bir önceki tercihler 28 Aralık'ta sona ermiş, sonuçlar 3 Ocak'ta erişime açılmıştı. Bu süre baz alındığında tercih sonuçlarının 19 Temmuz'dan sonra ilan edilmesi bekleniyor.
Bu kapsamda resmi kurum ya da kişilerden bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
KPSS-2023/1 TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANABİLECEK?
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecek.
KADRO VE POZİSYONLARA ATANMA
ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, yerleştirme yapılan kadro ve pozisyonlara kamu kurum ve kuruluşlarınca doğrudan atanacaklar.
Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildikleri kurum veya kuruluşa teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacak