KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

2022 senesinin ilk KPSS tercihleri 7 Temmuz mesai bitimi ile sona erdi. KPSS 2022/2 tercihlerinin ne zaman yapılacağı henüz belli olmadı. Ancak geçtiğimiz sene KPSS 2021/2 tercihleri 22-29 Aralık 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. Bu tarihler baz alındığında KPSS tercihlerinin aralık ayında alınması bekleniyor.