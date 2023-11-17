KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim sınav tarihleri: 2024 KPSS ne zaman?
Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ile ilgili beklenen açıklama geldi. ÖSYM tarafından duyurulan sınav takviminin ardından lisans, ön lisans ve ortaöğretim olmak üzere 2024 KPSS sınavlarının ne zaman düzenleneceği ve başvuruların hangi tarihte başlayacağı belli oldu. İşte, detaylar...
2024 KPSS tarihleri açıklandı. Türkiye'nin dört bir yanında çalışmalarını sürdüren binlerce aday, söz konusu sınavların hangi tarihlerde gerçekleştirileceğini ve başvuruların ne zaman alınacağına dair aramalar yapıyor. İşte, ÖSYM tarafından yapılan açıklamanın detayları ve sınavların takvimi...
2024 KPSS LİSANS NE ZAMAN?
ÖSYM'nin 2024 sınav takvimi belli oldu. Buna göre,
2024 KPSS lisans oturumu (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) 14 Temmuz 2024 tarihinde; KPSS lisans (Alan Bilgisi) 1. gün oturumu 20 Temmuz tarihinde, KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 2. gün oturumu 21 Temmuz tarihinde; KPSS Lisans (Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi) ÖABT ise 8 Ağustos tarihinde yapılacak.
KPSS ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN?
KPSS'nin ön lisans oturumu 1 Eylül tarihinde yapılacak; bu sınava ilişkin başvurular ise 13 Haziran ile 2 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınacak.
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?
KPSS'nin ortaöğretim sınavı ise 15 Eylül tarihinde yapılacak; bu sınava ilişkin başvurular ise 18 Temmuz ile 30 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınacak.
KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Bu sınavlara ilişkin başvurular ise 3 Mayıs ile 15 Mayıs 2024 tarihleri arasında alınacak.
KPSS DHBT SINAVI NE ZAMAN?
KPSS'nin Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) oturumu 22 Eylül tarihinde yapılacak; bu sınava ilişkin başvurular ise 9 Ağustos ile 15 Ağustos tarihleri arasında alınacak.