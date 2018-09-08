KPV - AC Kajaani sahaya çıkıyor

KPV ve AC Kajaani, 09 Eylül 2018 Pazar günü Finlandiya Ykkönen maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 16:00. Maç öncesi KPV 34 puanla 3. sırada, AC Kajaani 21 puanla 8. sırada bulunuyor. KPV son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. AC Kajaani, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 516. İddaa'da KPV kazanır 1.55, berabere biter 3.50, AC Kajaani kazanır 3.75 oranıyla bahisçilere sunuldu.

KPV önceki hafta Jaro mücadelesinde 3-0 yenildi.

AC Kajaani, KTP Kotka karşılaşmaında 3-1 kazandı.

KPV, evinde 7 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 15 gol atıp 7 gol yedi.

AC Kajaani, dış sahada 1 galibiyet, 5 beraberlik, 5 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda AC Kajaani 21 kez gol sevinci yaşadı, 27 kez topu ağlarında gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ