KPV - EIF Ekenas maç önü

KPV ve EIF Ekenas, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü Finlandiya Ykkönen maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 16:00. Maç öncesi KPV 37 puanla 2. sırada, EIF Ekenas 39 puanla 1. sırada bulunuyor. Ev sahibi KPV, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. EIF Ekenas, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 345 kodlu maçta; İddaa oynayanlar KPV kazanırsa 1.65, beraberlik çıkarsa 3.30, EIF Ekenas sahadan galip ayrılırsa 3.40 oranını elde edecekler.

KPV son haftadaki AC Kajaani müsabasında 3-0 kazandı.

EIF Ekenas ise Jyvaskyla JK maçında 3-1 yenildi.

KPV, evinde 8 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 18 gol atıp 7 gol yedi.

EIF Ekenas, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 7 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. EIF Ekenas, deplasmanda 13 kez ağları sarsarken, 9 kez topu kendi kalesinde gördü.

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