KPV - Jyvaskyla JK maçı ne zaman?

Finlandiya Ykkönen heyecanı devam ediyor. KPV, 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü Jyvaskyla JK takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 15:00. Maç öncesi KPV 31 puanla 3. sırada, Jyvaskyla JK 15 puanla 9. sırada bulunuyor. Ev sahibi KPV, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Jyvaskyla JK son 5 mücadelede 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 282 kodlu maçı oynayanlar; KPV galibiyet oranı 1.50, beraberlik oranı 3.30, Jyvaskyla JK galibiyet oranı 4.30.

KPV son haftadaki Jazz müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Jyvaskyla JK ise Oulu karşılaşmasında 2-1 kazandı.

Kendi sahasında 6 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alan KPV, 11 gol attı ve 6 gol yedi.

Jyvaskyla JK ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Jyvaskyla JK, 10 gol atarken 13 gol yedi.

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