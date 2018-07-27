KPV - Oulu sahaya çıkıyor

Finlandiya Ykkönen heyecanı devam ediyor. KPV, 28 Temmuz 2018 Cumartesi günü Oulu takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 17:00. 26 puanlı KPV 2. sırada bulunuyor, Oulu 14 puana sahip ve 8. sırada. KPV son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Oulu, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 303. İddaa'da KPV kazanır 1.80, berabere biter 3.10, Oulu kazanır 3.10 oranıyla bahisçilere sunuldu.

KPV önceki hafta Haka mücadelesinde 1-0 kazandı.

Oulu, KTP Kotka karşılaşmaında 1-0 yenildi.

Kendi sahasında 6 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan KPV, 8 gol attı ve 2 gol yedi.

Oulu, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 6 mağlubiyet elde etti. Oulu, deplasmanda 3 kez ağları sarsarken, 10 kez topu kendi kalesinde gördü.

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