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        Haberler Ekonomi Otomobil Kâr beklentilerini azaltan Volkswagen'in hisseleri düşüyor - Otomobil Haberleri

        Kâr beklentilerini azaltan Volkswagen'in hisseleri düşüyor

        Volkswagen Grubu, iki buçuk ay sonra kâr tahminlerini tekrar düşürürken, şirketin borsadaki payları satış baskısına maruz kaldı. Volkswagen, bu yıl için daha önce yüzde 6,5-7 olan kâr marjının yüzde 5,6'ya düşmesini (yaklaşık 18 milyar Euro) bekliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.09.2024 - 15:02 Güncelleme: 30.09.2024 - 15:02
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        Önce kâr beklentisi sonra hisse değeri düştü
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        Alman otomobil üreticisi Volkswagen Grubu, cuma günü borsa kapandıktan sonra yaptığı açıklamada, satışların beklenenden daha zayıf bir performans göstermesini gerekçe göstererek, 2024 finansal beklentilerini üç aydan kısa bir süre içinde ikinci kez düşürdü.

        Buna göre, Volkswagen, bu yıl için daha önce yüzde 6,5-7 olan kâr marjının yüzde 5,6'ya düşmesini (yaklaşık 18 milyar Euro) bekliyor.

        Alman üretici, daha önce 2023'teki 9,24 milyon araçlık seviyesinden yüzde 3'e varan bir artış öngördüğü 2024 yılı küresel teslimat görünümünü de yaklaşık 9 milyon araca indirdi.

        Bu nedenle, geçen yıl 322 milyar Euro değerinde araç satışı yapan Volkswagen, satışlarda daha önce hedeflenen yüzde 5'e varan artışın artık geçerli olmadığını açıkladı. Şirket, 2024’te satış gelirlerinin yüzde 0,7 düşüşle 320 milyar Euro civarında olmasını bekliyor.

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        Bu arada, diğer Alman otomotiv üreticileri, Mercedes-Benz ve BMW de eylül ayında kar tahminlerini düşürmüştü.

        30 YILLIK İSTİHDAM KORUMA ANLAŞMASI SONLADIRILDI

        Volkswagen ise Brüksel'deki Audi fabrikasına ilişkin beklenen maliyetler nedeniyle temmuz ayında da kazanç tahminini azaltmıştı.

        Avrupa'da durgun ekonomi Volkswagen'in araç satışlarını olumsuz etkilerken, bundan dolayı şirketin finansal hizmetler bölümü daha az kazanıyor.

        Alman otomobil üreticisi Volkswagen, bu ayın başında tasarruf ve maliyet azaltma önlemleri kapsamında tarihinde ilk kez Almanya'daki fabrikalarını kapatacağını ve 30 yıllık istihdam koruma anlaşmasını 5 yıl erken sonlandırılacağını açıklamıştı. 2020'de Türkiye'de fabrika yatırımından vazgeçen Volkswagen'in söz konusu açıklaması, Alman otomotiv sektöründe "deprem" etkisi yaratmıştı.

        Şirket buna gerekçe olarak Avrupa'da yüksek enerji ve iş gücü maliyetlerinin rekabet gücünü azaltmasını ve satışların düşmesini göstermişti.

        Analistler, Almanya'daki en az iki fabrikanın kapatılmasının ve 15 bin kişinin işten çıkarılmasının maliyetinin 3 ila 4 milyar Euro olacağını tahmin ediyor.

        PİYASA DEĞERİ 52 MİLYAR DOLARA GERİLEDİ

        Volkswagen hisseleri, şirketin 2024 beklentilerini düşürmesinin ardından Alman borsasında sabah saatlerinde yüzde 3'ten fazla değer kaybederek 94,10 Euro'ya geriledi. Böylece şirket hisselerinin kayıpları yıl başından bu yana yüzde 15'e ulaştı.

        Şirketin hisseleri, Nisan 2021'de 245 Euro'nun üzerinde işlem görüyordu. 2021'de 129 milyar Euro olan şirketin piyasa değeri de 52 milyar Euro'ya geriledi.

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