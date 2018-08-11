KR Reykjavik - Fjolnir sahaya çıkıyor

İzlanda Urvalsdeild maçında KR Reykjavik ile Fjolnir, 12 Ağustos 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 21:00. 23 puanlı KR Reykjavik 4. sırada bulunuyor, Fjolnir 14 puana sahip ve 11. sırada. KR Reykjavik son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Fjolnir, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 738 kodlu maçı oynayanlar; KR Reykjavik galibiyet oranı 1.50, beraberlik oranı 3.30, Fjolnir galibiyet oranı 4.30.

KR Reykjavik önceki hafta Stjarnan mücadelesinde 0-1 yenildi.

Fjolnir ise Grindavik maçında 2-1 yenildi.

KR Reykjavik, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. KR Reykjavik, kendi sahasında 9 gol attı, 5 gol yedi.

Fjolnir ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Fjolnir, 7 gol atarken 14 gol yedi.

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