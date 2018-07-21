KR Reykjavik - Stjarnan düellosu

İzlanda Urvalsdeild maçında KR Reykjavik ile Stjarnan, 22 Temmuz 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 20:00. 17 puanlı KR Reykjavik 6. sırada bulunuyor, Stjarnan 25 puana sahip ve 1. sırada. KR Reykjavik son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Stjarnan, son 5 maçında 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 424. İddaa'da KR Reykjavik kazanır 2.50, berabere biter 2.90, Stjarnan kazanır 2.20 oranıyla bahisçilere sunuldu.

KR Reykjavik son haftadaki Fylkir müsabasında 2-5 kazandı.

Stjarnan, Keflavik karşılaşmaında 0-2 kazandı.

KR Reykjavik, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. KR Reykjavik, kendi sahasında 6 gol attı, 5 gol yedi.

Stjarnan ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 4 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Stjarnan, 10 gol atarken 5 gol yedi.

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