Kraftwrek'ten Florian Schneider öldü



Müzik dünyası yasta! 1970'ler ve 1980'lerin en önemli elektronik müzik gruplarından Kraftwrek'in kurucularından usta müzisyen Florian Schneider, hayatını kaybetti.

Schneider'in ailesi, usta müzisyenin bir süredir kanser tedavisi gördüğünü, geçtiğimiz hafta 73. yaş gününü kutladıktan sonra dün hayata gözlerini yumduğunu açıkladı.

1970'te Ralf Hütter'le birlikte kurdukları Karftwrek'le birlikte özellikle 70'lerin sonu ve 80'lerde elektronik müziğe yön veren ve birçok grubu etkileyen Florian Schneider, 2008 yılında gruptan ayrılmıştı.

Birçok ünlü müzisyenin "Zamanının ötesinde birsiydi" diye tanımladığı Schneider'ın etkilediği sanatçı ve gruplar arasında David Bowie, Depeche Mode, New Order ve Daft Punk yer alıyor.