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Kral 3. Charles’ın tahttaki ilk günü İngiliz basınında

İngiltere’de dün tüm gazetelerin birinci sayfalarında Kraliçe 2. Elizabeth yer alırken bugünkü birinci sayfalarda ise Kral 3. Charles ve ulusa seslenişi vardı.

Kral 3. Charles’ın tahttaki ilk günü İngiliz basınında
BBC TÜRKÇE

İngiltere’de dün tüm gazetelerin birinci sayfalarında Kraliçe 2. Elizabeth yer alırken bugünkü birinci sayfalarda ise Kral 3. Charles ve ulusa seslenişi vardı.

Guardian gazetesinin ilk sayfasında yeni Kral’ın düşünceli bir fotoğrafı yer aldı. Gazete, Kral’ın “sadakat ve sevgiyle” hizmet etme isteğini aktardı. BBC
Guardian gazetesinin ilk sayfasında yeni Kral’ın düşünceli bir fotoğrafı yer aldı. Gazete, Kral’ın “sadakat ve sevgiyle” hizmet etme isteğini aktardı.
Daily Mail, Kral’ın ulusa seslendiği konuşmasında, gözlerinin yaşlı olduğu bir kareye birinci sayfasında yer verdi. Gazete “Gözü yaşlı Charles, sevgili annesini saygıyla andı” başlığını kullandı. BBC
Daily Mail, Kral’ın ulusa seslendiği konuşmasında, gözlerinin yaşlı olduğu bir kareye birinci sayfasında yer verdi. Gazete “Gözü yaşlı Charles, sevgili annesini saygıyla andı” başlığını kullandı.
Mirror gazetesi “Kralımızın ulusa taahhüdü: Sadakat, saygı, sevgi” manşetini kullandı. Mirror da Kral 3. Charles’ın ulusa seslenişinden bir fotoğraf kullandı. BBC
Mirror gazetesi “Kralımızın ulusa taahhüdü: Sadakat, saygı, sevgi” manşetini kullandı. Mirror da Kral 3. Charles’ın ulusa seslenişinden bir fotoğraf kullandı.
i gazetesi “Sevgili annem” manşetiyle çıktı. Gazete Kral’ın Buckingham Sarayı önünde Konsort Kraliçe’yle birlikte yas tutan halkı selamladığı bir fotoğrafını kullandı. Özel sayıda tarihçi Simon Schama’nın, Kraliçe’nin hayatını anlatan bir yazısı da yer aldı. BBC
i gazetesi “Sevgili annem” manşetiyle çıktı. Gazete Kral’ın Buckingham Sarayı önünde Konsort Kraliçe’yle birlikte yas tutan halkı selamladığı bir fotoğrafını kullandı. Özel sayıda tarihçi Simon Schama’nın, Kraliçe’nin hayatını anlatan bir yazısı da yer aldı.
Daily Telegraph gazetesi de Kral’ın benzer bir ifadesini başlığa çekti: “Sevgili annem, teşekkürler”. Gazetenin köşe yazarı Camilla Tominey, Kral’ın ulusa seslenişini incelediği makalesinde “Bu, bir Kral’ın yaptığı en olağanüstü konuşmalardan biriydi” dedi. BBC
Daily Telegraph gazetesi de Kral’ın benzer bir ifadesini başlığa çekti: “Sevgili annem, teşekkürler”. Gazetenin köşe yazarı Camilla Tominey, Kral’ın ulusa seslenişini incelediği makalesinde “Bu, bir Kral’ın yaptığı en olağanüstü konuşmalardan biriydi” dedi.
Daily Star gazetesi de Kral’ın konuşmasından, annesine sevgisi ve adanmışlığı için teşekkür ettiği bir kısmı ilk sayfasına taşıdı. BBC
Daily Star gazetesi de Kral’ın konuşmasından, annesine sevgisi ve adanmışlığı için teşekkür ettiği bir kısmı ilk sayfasına taşıdı.

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