Kral 3. Charles’ın tahttaki ilk günü İngiliz basınında

İngiltere’de dün tüm gazetelerin birinci sayfalarında Kraliçe 2. Elizabeth yer alırken bugünkü birinci sayfalarda ise Kral 3. Charles ve ulusa seslenişi vardı.
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