Kral Charles ne zaman taç giyecek?

Açıklamada, Kral Charles'ın eşi Camilla'nın da törende yer alacağı belirtildi.

Taç giyme töreninin, kutlama ve gösteri için bir fırsat olmasının yanı sıra ciddi bir dini tören olduğu kaydedilen açıklamada, törenin, bin yılı aşkın bir süredir benzer yapısını koruduğuna işaret edildi.