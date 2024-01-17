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        Haberler Dünya Kral Charles prostat tedavisi görecek

        Kral Charles prostat tedavisi görecek

        Birleşik Krallık Kralı Charles'ın prostat büyümesi sebebiyle tedavi altına alınacağı duyuruldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.01.2024 - 18:49 Güncelleme: 17.01.2024 - 18:49
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        Kral Charles prostat tedavisi görecek
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        Buckingham Sarayı, Birleşik Krallık Kralı Charles'ın prostat büyümesi sebebiyle tedavi altına alınacağını duyuruldu.

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        Kral Charles'ın durumunun iyi olduğu ve önümüzdeki hafta rutin prosedür gereği hastaneye gideceği bildirildi.

        Kral Charles'ın halk içinde gerçekleştirilecek programları ertelendi.

        Bugün Kensington Sarayı'ndan yapılan açıklamada Galler Prensesi Kate Middleton'ın ameliyat geçirdiği ve 14 gün hastanede kalacağı açıklanmıştı.

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