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        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro 'Kral Oidipus' İBB Şehir Tiyatrosu'na misafir oluyor

        'Kral Oidipus' İBB Şehir Tiyatrosu'na misafir oluyor

        İBB Şehir Tiyatrosu, Yugoslav Drama Tiyatrosu'nu 'Kral Oidipus' oyunuyla 22, 23 Ocak tarihlerinde saat 20.30'da Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde ağırlayacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.01.2024 - 13:28 Güncelleme: 18.01.2024 - 13:28
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        'Kral Oidipus' Şehir Tiyatrosu'da
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        İstanbul seyircisini yerli ve yabancı klasiklerle buluşturan İBB Şehir Tiyatroları; tiyatrodaki yeni arayışlara, çağdaş yorumlara, Avrupa tiyatrolarının gözünden de bakmak için Yugoslav Drama Tiyatrosu’nu uluslararası işbirliği kapsamında Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde ağırlıyor.

        İstanbul seyircisi “Kral Oidipus” isimli oyunu 22, 23 Ocak 2024 tarihlerinde saat 20.30’da Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde seyredebilecek. Sırpça oynanacak oyunda Türkçe üst yazı yer alacak.

        Sofokles’in yazdığı, Vito Taufer’in yönettiği oyunda Milan Marić, Nataša Ninković, Srđan Timarov, Bojan Dimitrijević, Aleksandar Đurica, Miloš Samolov, Nebojša Ljubišić, Zoran Cvijanović, Joakim Tasić, Marko Radojević, Milan Bobić, Luka Antonijević, Luka Sević, Veljko Stevanović rol alıyor.

        Kral Oidipus

        Yönettiği şehrin başına gelen felaketle yüzleşen Oidipus, Delphi kahininin acıların sebebi olduğunu iddia ettiği eski bir suçun sorumlusunu aramaya koyulur. Şehri kötülükten kurtarmaya çalışan ve aynı zamanda gücü elinde tutmak için mücadele eden Oidipus, eski suçun ardında gizlenen daha da karanlık bir sırrı keşfeder ve bu da akılalmaz boyutlarda bir trajediye neden olur.

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        #İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları
        #Kral Oidipus
        #tiyatro
        #OYUN
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