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Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, AB-Arap Birliği Zirvesi'nde önündeki yazılı metne bağlı konuşmasında Filistin'e ilişkin "1967 sınırları" yerine "1937 sınırları" ifadesini kullandı.
Mısır’ın ev sahipliğinde pazar akşamı açılışı gerçekleştirilen zirvede konuşan Suudi Arabistan Kralı Selman, Suudi Arabistan’ın Filistin meselesindeki değişmez tutumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Selman, "Başkenti Doğu Kudüs olan 1937 sınırlarında bağımsız bir Filistin devletinin kurulması başta olmak üzere, Filistin halkının bütün meşru haklarının geri verilmesi konusundaki değişmez politikamızı tekrar vurguluyoruz." dedi.
Kral Selman bin Abdulaziz'in, önündeki yazılı metne bağlı konuşmasında "1967 sınırları" yerine "1937 sınırları" ifadesini kullanması dikkati çekti.
AA'nın haberine göre; konuyla alakalı Suudi Arabistan veya İsrailli yetkililer tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı.
ARAP LİDERLERİN BÜYÜK BÖLÜMÜ KATILMIYOR
21 aktif üyesi bulunan Arap Birliği ülkelerinden 11'i zirvede kral, emir ve cumhurbaşkanı seviyesinde temsil ediliyor. Toplantıya dörder ülke başbakan ve dışişleri bakanı, iki ülke ise daha düşük düzeyde katılım sağlıyor.
BAE’DEN DİKKAT ÇEKEN DÜŞÜK TEMSİL
Katar’ın Arap Birliği daimi temsilcisi seviyesinde temsil edildiği zirveye, Birleşik Arap Emirliklerinin (BEA) Fecira bölgesi valisini göndermesi ise zirve öncesinde en dikkat çeken gelişme oldu.
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