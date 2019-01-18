İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in eşi Prens Philip, Sandringham'daki malikanelerinin yakınlarında trafik kazası geçirdi.

Edinburgh Dükü olan 97 yaşındaki Philip'in aracı kendi kullandığı belirtilirken, aracın kazanın ardından yan yatmış olduğu görüldü.

Prens Philip'in yan koltuğunda bir koruma memurunun oturduğu, araçtaki her iki kişinin de kazayı yara almadan atlattığı ifade edildi.

Olay yerindeki bir görgü tanığı, kazanın ardından Prens Philip'in 'şoke olmuş bir halde' olduğu ancak bilincinin yerine olduğunu söyledi. Kazaya karışan diğer araçta bulunan iki kişinin hafif yaralarla hastaneye kaldırıldıkları ifade edildi.