DHA

Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dijital ortamda görevine devam eden İngiltere Kraliçesi 2´nci Elizabeth, mart ayından bu yana ilk kez fiziksel olarak ziyareti gerçekleştirdi. 94 yaşındaki Kraliçe´nin maske takmaması dikkat çekti.

Buckingham Sarayı´ndan yapılan açıklamada, Kraliçe´nin sağlık görevlilerine ve bilim insanlarına danıştıktan sonra maske takmamaya karar verdiği belirtildi.

Kraliçe, torunu veliaht Prens William ile Salisbury yakınlarındaki Porton Down Savunma Bilim ve Teknoloji Laboratuvarı´nı ziyaret ederek bilgi aldı.