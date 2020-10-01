Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünya
ABONE OL

Kraliçe Elizabeth, yıl sonuna kadar büyük saray etkinlikleri iptal etti

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth Covid-19 nedeni ile Buckingham Sarayı ve Windsor Kalesi’nde yapılan etkinlikleri yıl sonuna kadar iptal etti. Korona virüs salgını etkisini arttırmaya devam ederken, büyük çaplı etkinlikler de iptal ediliyor. İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Buckingham Sarayı tarafından bugün yapılan açıklamada, İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in Covid-19 salgını nedeni ile Buckingham Sarayı ve Windsor Kalesi'ndeki tüm büyük ölçekli etkinlikleri yıl sonuna kadar iptal ettiği duyuruldu.

Kraliçe Elizabeth, yıl sonuna kadar büyük saray etkinlikleri iptal etti
İHA

Kraliyet ailesi üyelerinden birinin konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Törenlerin yönergelere uygun ve güvenli bir şekilde gerçekleşmesinin mümkün olup olmadığını görmek için çeşitli araştırmalar yapıldı. Ne yazık ki, törenlere katılan çok sayıda misafir nedeniyle, mevcut koşullarda bu etkinlikleri güvenli bir şekilde yapmak mümkün değil” dedi.

İlerleyen günlerde Londra'nın batısındaki Windsor Kalesi'ne dönmeyi planlayan 94 yaşındaki Elizabeth, Nisan ayındaki geleneksel doğum günü tören kutlaması da dahil olmak üzere bu yıl virüs nedeniyle birçok etkinliği iptal etmek zorunda kaldı.
Öte yandan İngiltere'de, toplam vaka sayısı 460 bin 178'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 42 bin 202'ye yükseldi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Pentagon’dan Azerbaycan-Ermenistan çatışması açıklaması
DÜNYAPentagon’dan Azerbaycan-Ermenistan açıklaması
Trump, seçimler için canlı yayın tartışmalarına yeni kurallar getirilmesine karşı
DÜNYATrump, tartışmalara yeni kurallar getirilmesine ...
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Vatikan'da Papa ile görüşemedi
DÜNYAPompeo Vatikan'da Papa ile görüşemedi
Ermenistan'a ait İHA düşürüldü, Habertürk görüntüledi!
DÜNYAErmenistan'a ait İHA düşürüldü, Habertürk ...
Son dakika FLAŞ gelişme! İngiltere, Türkiye ve Polonya'yı güvenli listeden çıkardı
DÜNYAİngiltere, Türkiye ve Polonya'yı güvenli listeden ...
AB'de Türkiye ve Doğu Akdeniz toplantısı
DÜNYAAB'de Türkiye ve Doğu Akdeniz toplantısı
ABD'de F-35 uçağı düştü
DÜNYAABD'de F-35 uçağı düştü
Son dakika haberleri! MSB'den Türk-Yunan askeri heyetleri açıklaması!
DÜNYAMSB'den Türk-Yunan askeri heyetleri açıklaması!
Lübnan Meclis Başkanı: İsrail ile sınırları belirleme müzakereleri için anlaşmaya varıldı
DÜNYALübnan'dan İsrail ile müzakere açıklaması
Son dakika haberleri! NATO: Türkiye-Yunanistan ayrıştırma usulleri mekanizması kuruldu
DÜNYANATO'dan Türkiye-Yunanistan açıklaması!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X