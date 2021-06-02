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Kraliçe II. Elizabeth’in tahttaki 70. yıl dönümü kutlama programı

Buckingham Sarayı, Kraliçe II. Elizabeth’in tahttaki 70. yılını devirmesini gelecek yıl kutlayacak. 2022 senesi Birleşik Krallık ve İngiliz Topluluğu'nda kutlama yılı olacak.

Kraliçe II. Elizabeth’in tahttaki 70. yıl dönümü kutlama programı
II. Elizabeth’in tahttaki 70.yıl dönümü kutlanacak
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Genel

II. Elizabeth'in tahttaki 70. yıl dönümü kutlaması uzatılmış bir resmi tatil dönemine denk getirilecek. Buckingham Sarayı’nda düzenlenecek parti için planlar şimdiden açıklandı.

Business Insider’a açıklama yapan saray yetkilileri, Birleşik Krallık ve İngiliz Topluluğu'nda kutlamaların gelecek yıl yapılacağını ve dönemin kutlama yılı olacağını aktardı.

70. yıl dönümü münasebetiyle II. Elizabeth’in Platin Jübile’si 2022 yılında yapılması planlanıyor, kutlama önümüzdeki yaz İngiltere’de dört günlük tatili de kapsıyor.

Business Insider’ın aktardığı Platin Jübile programı ise şöyle olacak:

2 Haziran'da ‘‘Kraliçe'nin Doğum Günü Geçit Töreni’’

3 Haziran'da bir "Şükran Günü Hizmeti''

4 Haziran'da "Sarayda Platin Parti" ve "Epsom Downs Hipodromu Derbisi"

5 Haziran'da bir "Platin Jübile Yarışması" ve "Büyük Jübile Öğle Yemeği"

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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