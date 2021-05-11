Kraliçe Elizabeth’ten post pandemi dönemi için yol haritası 0:00 / 0:00

Reuters

Birleşik Krallık Kraliçesi II. Elizabeth, Boris Johnson’un hazırladığı salgın sonrası yeni yol haritasını açıklayacak. Yaklaşık 10 dakika sürdüğü bilinen geleneksel konuşmadan sonra yasama önerileri, danışma planları ve diğer politika belgelerinin ayrıntılarını içeren bir dizi belge imzalanacak.

Kraliçesi Elizabeth’in 11 Mayıs’ta İngiliz Parlamentosu açılış töreninde yapacağı konuşmada Birleşik Krallık'ta önümüzdeki yıl geçirilmesi planlanan yeni yasalara da değinileceği tahmin ediliyor.

95 yaşındaki kraliçe tarafından yönetilecek görkemli tören ‘‘Parlamento Açılışı’’ bu yıl salgın gölgesinde yapılacak. Törende katılımcılar yüz maskeleri kullanacak, tören sosyal mesafe kuralları ve daha az katılımla gerçekleşecek.

GÜNDEM MADDELERİ

11 Mayıs’taki İngiliz Parlamentosu’nun açılış töreninde gündem maddelerinden biri Covid-19 salgını ve salgının yönetimi hakkında olacak. Boris Johnson'un İngiliz Parlamentosu konuşmasında, İngiltere’deki başarılı aşılama sürecini söylemlerinde kullanacağı tahmin ediliyor.

Pandemiyle birlikte İngiliz sağlık sisteminde yaşanan kriz sosyal bakım sistemi reformlarını tekrar gözden geçirmeye ve bu alanda yeni politikaların uygulanmasını sağlayacak.

Değinilecek konular kapsamında yetişkinlere yönelik yaşam boyu öğrenme politikaları ve eğitim sistemine yönelik reformlar var.

Salgınla birlikte son yılların en büyük işsizlik krizinin yaşandığı İngiltere’de, törendeki satır başlıklarından biri de İngiliz iş gücünü yeniden şekillendirmek olacak.

Yeni iltica kuralları, iklim değişikliği ve yeni teknolojilere uyum yine parlamentonun gündem maddelerinin arasında.

Hükûmetin yeni seçimler yapmasını kolaylaştıran yetkiyi sınırlayan mevzuatın da uygulanması planlanıyor.