İngiliz tahtının en uzun süreli ikinci varisi olan Kraliçe Victoria'nın oyuncakları Rahmi M. Koç Müzesi'nde sergilenmeye başlandı.

Üzerinde kraliyet arması taşıyan 200 yıllık oyuncaklar, Kraliçe Victoria'nın Wight Adası'ndaki konutu Osborne Evi'nde yer alan çocuk odası için üretilmişti. G&J Lines tarafından hazırlanan oyuncaklarla Kraliçe Victoria'nın 9 çocuğu ve 42 torunu da oynamıştı.

Kraliçe Victoria...

Büyük Britanya ve İrlanda Birleşik Krallığı Kraliçesi, Hindistan İmparatoriçesi.

63 yıl 7 ayla Birleşik Krallık tarihinde II. Elizabeth'den sonra en uzun süre saltanat sürmüş hükümdar.

Tahta amcası IV. William'ın ölümü üzerine 20 Haziran 1837 tarihinde 18 yaşındayken çıktı. 1840'da kuzeni Prens Albert ile evlendi ve 9 çocuk sahibi oldu. Siyasi yaşamda aktif rol aldı. 1861'de Prens Albert öldükten sonra yaşamının geri kalan kısmını siyahlar giyerek yas içinde geçirdi. Kraliçe Victoria'nın 9 çocuğundan 8'i diğer Avrupa hanedanlarından kişilerle evlendiler. Günümüzde birçok Avrupa monarşileri Kraliçe Victoria'nın soyundan gelen kişilerle yönetilmektedir.