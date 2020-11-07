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Kraliyet Ailesi'nde 33 yıl sonra bir ilk yaşanabilir!

İngiltere´de Kraliyet ailesinin geleneksel olarak düzenlediği Noel yemeğinin koronavirüs (covid-19) önlemleri nedeniyle 33 yıl sonra ilk kez iptal olabileceği açıklandı

Kraliyet Ailesi'nde 33 yıl sonra bir ilk yaşanabilir!
DHA

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth´in Norfolk yakınlarındaki Sandringham Sarayı'nda 1987 yılından bu yana düzenlediği geleneksel Noel yemeği koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında ilk kez iptalle karşı karşıya kaldı.

İngiliz yerel medyasında yer alan habere göre, koronavirüs tedbirlerinin Kraliçe Elizabeth tarafından arttırıldığı ve Noel yemeğinin iptal edileceği aktarıldı.

İNGİLTERE'DE SON DURUM

İngiltere´de son 24 saatte 23 bin 287 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 355 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 146 bin 484´e, toplam can kaybı ise 48 bin 475´e ulaştı.

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