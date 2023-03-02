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Kraliyet Ailesi'nden, Prens Harry ve Meghan'a tahliye emri

Kraliyet Ailesi, Prens Harry ve eşi Meghan Markle'ın İngiltere'deki konutu Frogmore Cottage'ı boşaltmasını talep etti

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  • Kraliyet Ailesi'nden, Prens Harry ve Meghan'a tahliye emri

    Kraliyet ailesinden 2020 yılında ayrılarak ABD'ye taşınan Prens Harry ile eşi Meghan Markle'ın, İngiltere'deki konutu olan Frogmore Cottage'ı boşaltması talep edildi. 

     
  • Kraliyet Ailesi'nden, Prens Harry ve Meghan'a tahliye emri

    Tahliye kararının, İngiltere Kralı III. Charles tarafından onaylandığı öğrenildi.
  • Kraliyet Ailesi'nden, Prens Harry ve Meghan'a tahliye emri

    Harry'nin Spare adlı kitabının yayımlanmasının ardından III. Charles'ın evi Prens Andrew'a teklif ettiği bildirildi.
  • Kraliyet Ailesi'nden, Prens Harry ve Meghan'a tahliye emri

    Harry ve Meghan'ın sözcüsü tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Sussex Dükü ve Düşesi'nden Frogmore Cottage'daki evlerini boşaltmalarını istendiğini doğrulayabiliriz" ifadeleri kullanıldı.
  • Kraliyet Ailesi'nden, Prens Harry ve Meghan'a tahliye emri

    Prens Harry ve Meghan Markle, oğulları Archie'nin doğumundan kısa bir süre önce 2019 yılında Kensington Sarayı arazisindeki bir mülkten Windsor Kalesi'ndeki Frogmore Cottage'a taşınmıştı.
  • Kraliyet Ailesi'nden, Prens Harry ve Meghan'a tahliye emri

    Çift, İngiltere'yi ziyaret ettiklerinde kır evinde kalıyorlardı.
  • Kraliyet Ailesi'nden, Prens Harry ve Meghan'a tahliye emri

    Harry ve Meghan kır evi için kapsamlı tadilatlar yapmış, beş ayrı kulübeyi birleştirerek tek bir büyük eve dönüştürmüşlerdi.
  • Kraliyet Ailesi'nden, Prens Harry ve Meghan'a tahliye emri

    The Independent'a göre çift, evi yenilemek için başlangıçta Birleşik Krallık vergi mükelleflerinin 3 milyon dolarlık bütçesini kullanmıştı. Çift bu parayı 2020 yılında geri ödemişti.
  • Kraliyet Ailesi'nden, Prens Harry ve Meghan'a tahliye emri

    Prens Harry ve eşi Meghan'a geçtiğimiz sene hayatını kaybeden Kraliçe II. Elizabeth tarafından düğün hediyesi olarak verilen konutta 10 yatak odası bulunuyor.
  • Kraliyet Ailesi'nden, Prens Harry ve Meghan'a tahliye emri

    *Haberin görselleri AA ve AP tarafından servis edilmiştir. 
  • Kraliyet Ailesi'nden, Prens Harry ve Meghan'a tahliye emri
  • Kraliyet Ailesi'nden, Prens Harry ve Meghan'a tahliye emri
  • Kraliyet Ailesi'nden, Prens Harry ve Meghan'a tahliye emri
  • Kraliyet Ailesi'nden, Prens Harry ve Meghan'a tahliye emri
  • Kraliyet Ailesi'nden, Prens Harry ve Meghan'a tahliye emri
  • Kraliyet Ailesi'nden, Prens Harry ve Meghan'a tahliye emri
  • Kraliyet Ailesi'nden, Prens Harry ve Meghan'a tahliye emri
  • Kraliyet Ailesi'nden, Prens Harry ve Meghan'a tahliye emri
  • Kraliyet Ailesi'nden, Prens Harry ve Meghan'a tahliye emri
  • Kraliyet Ailesi'nden, Prens Harry ve Meghan'a tahliye emri
  • Kraliyet Ailesi'nden, Prens Harry ve Meghan'a tahliye emri
  • Kraliyet Ailesi'nden, Prens Harry ve Meghan'a tahliye emri
  • Kraliyet Ailesi'nden, Prens Harry ve Meghan'a tahliye emri
  • Kraliyet Ailesi'nden, Prens Harry ve Meghan'a tahliye emri
  • Kraliyet Ailesi'nden, Prens Harry ve Meghan'a tahliye emri

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