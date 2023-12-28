Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Kraliyet yazarı: "Prenses Kate Middleton göründüğünden daha farklı"

        Kraliyet yazarı: "Prenses Kate Middleton göründüğünden daha farklı"

        Eski kraliyet çalışanı ve kraliyet yazarı Prenses Catherine Middleton'ın görünmeyen yanlarını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.12.2023 - 16:37 Güncelleme: 28.12.2023 - 16:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        İngiliz kraliyet ailesinin en gözde isimlerinden birisi olan Prenses Kate Middleton'ın kameralardan uzak olan hayatı da merak ediliyor. People dergisi, İngiliz basınında Prenses Catherine olarak tanınan Kate Middleton hakkında kraliyet kaynaklarına dayandırılarak ailedeki rolü hakkında bilgiler verildi.

        2

        KRALA BAZEN WILLIAM'DAN DAHA YAKIN

        41 yaşındaki üç çocuk annesi olan Middleton'ın kayınpederi Kral Charles ile olan ilişkisini anlatan bir kaynak "O ve Kral'ın birbirlerine son derece yakın oldukları çok açık. Hatta bazen ona William'dan bile daha yakın" dedi.

        Kaynak, Prenses'in, eşi William ve Kral Charles arasındaki inatlaşmalı ilişkide zaman zaman arabulucuk görevi bile üstlendiğini dile getirdi.

        3

        "ARKALARINA BAKMIYORLAR"

        Eski bir kraliyet çalışanı, Prenses Catherine'in "William'a yön ayarı sağladığını" iddia etti. Kraliyet biyografi yazarı Sally Bedell Smith, Prenses'in kocasıyla beraber "onlar için önemli olan girişmleri takip etmek" için çalıştığını vurguladı.

        Prenses Kate'in Meghan Markle ve Prens Harry işe aralarında yaşanan sürtüşmeden bahseden Catherine'nin arkadaşlarından biri, Galler Prensesi'nin Yoluna devam ettiğini ve William'ın da aynı şekilde önüne baktığını söyledi "İleriye dönük önemli şeylere odaklandılar. Arkalarına bakmıyorlar" dedi.

        4

        Meghan Markle ve Prens Harry'nin 2021 yılında Oprah Winfrey'e verdikleri ve kraliyette bomba etkisi yaşatan röportajına verilen yanıta rehberlik edenin de Kate Middleton olduğu öğrenildi.

        Prens Harry ve Meghan Markle, Oprah Winfrey ile yaptıkları röportajda, oğulları Prens Archie'nin doğmadan önce kraliyet içinde ten rengiyle ilgili endişeler bulunduğunu iddia ettiler ve kraliyet üyelerine yönelik başka iddialar da bulundular.

        5

        "KATE STRATEJİK DÜŞÜNÜYOR"

        Kraliyet yazarı Valentine Low, Prenses Catherine'in kraliyet ailesinin iddialara verilen resmi yanıtta önemli bir rol oynadığını dile getird. Low, "Buna göz yumulmamasının çok önemli olduğunu düşünüyordu. Farklı bir gerçeğin var olduğunu açıklığa kavuşturmak için gerçek bir güç ve kararlılık gösterdi. Kate stratejik düşünüyor" dedi.

        "Bir gün kraliçe olacak. Monarşinin ve kraliyet ailesinin uzun vadeli çıkarlarına yürekten bağlı" ifadelerini ekledi.

        6

        "SAVAŞMAYA HAZIR BİRİ"

        Kate Middleton'ın kamuoyunun dışında gerçekte nasıl biri olduğu sorulduğunda ise "Kamuoyunda hoş, gülen ve deyim yerindeyse zararsız olduğuna dair bir imaj var. Ama aslında o güçlü fikirleri olan, güçlü bir iradeye sahip, istediği ve doğru olduğunu düşündüğü şey için savaşmaya hazır biri" cevabı verildi.

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        5 bin TL ikramiyeler yarın hesapta
        5 bin TL ikramiyeler yarın hesapta
        Yılbaşını evde kutlamanın maliyeti iki katına çıktı
        Yılbaşını evde kutlamanın maliyeti iki katına çıktı
        Kayıp kadının cansız bedeni toprağa gömülü bulundu!
        Kayıp kadının cansız bedeni toprağa gömülü bulundu!
        ANKA III ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi
        ANKA III ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi
        Motokuryenin ölümünde çok acı tesadüf!
        Motokuryenin ölümünde çok acı tesadüf!
        Komşu'da Türk rüzgarı!
        Komşu'da Türk rüzgarı!
        Nepal'deki uçak kazasının nedeni belli oldu
        Nepal'deki uçak kazasının nedeni belli oldu
        Asgari ücretteki 2 TL’nin sırrı
        Asgari ücretteki 2 TL’nin sırrı
        Terk ettikleri araçları çığ altında kaldı!
        Terk ettikleri araçları çığ altında kaldı!
        Asgari ücret zammı en çok hangi sektörleri etkiliyor?
        Asgari ücret zammı en çok hangi sektörleri etkiliyor?
        Muavini ezip öldürmüştü! Cinayetin nedeni ortaya çıktı!
        Muavini ezip öldürmüştü! Cinayetin nedeni ortaya çıktı!
        "3 gün içerisinde 59 teröristi gömdük"
        "3 gün içerisinde 59 teröristi gömdük"
        Dev AVM'lerden konkordato kararı
        Dev AVM'lerden konkordato kararı
        Terim'in ilk transferi Türkiye'den!
        Terim'in ilk transferi Türkiye'den!
        Sis ve hızla gelen facia: 10 ölü!
        Sis ve hızla gelen facia: 10 ölü!
        "Kupayı alıp gelmek istiyoruz"
        "Kupayı alıp gelmek istiyoruz"
        Samet Aybaba'dan flaş açıklamalar!
        Samet Aybaba'dan flaş açıklamalar!
        Facianın ardından iki kritik soru
        Facianın ardından iki kritik soru
        Oğlak, Kova, Balık burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Oğlak, Kova, Balık burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Yılın magazin olayları
        Yılın magazin olayları