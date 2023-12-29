İngiliz kraliyet ailesinin en gözde isimlerinden birisi olan Prenses Kate Middleton'ın kameralardan uzak olan hayatı da merak ediliyor. People dergisi, İngiliz basınında Prenses Catherine olarak tanınan Kate Middleton hakkında kraliyet kaynaklarına dayandırılarak ailedeki rolü hakkında bilgiler verildi.

Kaynak, Prenses'in, eşi William ve Kral Charles arasındaki inatlaşmalı ilişkide zaman zaman arabulucuk görevi bile üstlendiğini dile getirdi.

41 yaşındaki üç çocuk annesi olan Middleton'ın kayınpederi Kral Charles ile olan ilişkisini anlatan bir kaynak "O ve Kral'ın birbirlerine son derece yakın oldukları çok açık. Hatta bazen ona William'dan bile daha yakın" dedi.

3 Şurada Paylaş!









"ARKALARINA BAKMIYORLAR"

Eski bir kraliyet çalışanı, Prenses Catherine'in "William'a yön ayarı sağladığını" iddia etti. Kraliyet biyografi yazarı Sally Bedell Smith, Prenses'in kocasıyla beraber "onlar için önemli olan girişmleri takip etmek" için çalıştığını vurguladı.

Prenses Kate'in Meghan Markle ve Prens Harry işe aralarında yaşanan sürtüşmeden bahseden Catherine'nin arkadaşlarından biri, Galler Prensesi'nin Yoluna devam ettiğini ve William'ın da aynı şekilde önüne baktığını söyledi "İleriye dönük önemli şeylere odaklandılar. Arkalarına bakmıyorlar" dedi.