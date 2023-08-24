Bankacılık sektörü kredi hacminde düşüş Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 5 milyar 456 milyon lira azalarak 10 trilyon 366 milyar 32 milyon liraya geriledi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 18 Ağustos itibarıyla 5 milyar 456 milyon lira azaldı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 10 trilyon 371 milyar 488 milyon liradan 10 trilyon 366 milyar 32 milyon liraya geriledi.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat da (bankalararası dahil) geçen hafta 138 milyar 53 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 1,1 yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 12 trilyon 987 milyar 253 milyon lira oldu.

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 18 Ağustos itibarıyla 2 milyar 801 milyon lira azalışla 1 trilyon 418 milyar 933 milyon liraya geriledi. Söz konusu kredilerin 445 milyar 286 milyon lirası konut, 86 milyar 674 milyon lirası taşıt ve 886 milyar 974 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 2 milyar 823 milyon lira artarak 1 trilyon 208 milyar 691 milyon liraya yükseldi. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 0,8 azalışla 865 milyar 267 milyon liraya geriledi. Bireysel kredi kartı alacaklarının 410 milyar 492 milyon lirası taksitli, 454 milyar 775 milyon lirası taksitsiz oldu.

YASAL ÖZ KAYNAKLAR ARTTI

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 18 Ağustos itibarıyla bir önceki haftaya göre 157 milyon lira artarak 172 milyar 187 milyon liraya yükseldi. Söz konusu takipteki alacakların 147 milyar 823 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynaklar, 59 milyar 352 milyon lira artarak 2 trilyon 173 milyar 968 milyon lira oldu.