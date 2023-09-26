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        Haberler Ekonomi Para Merkez Bankası'nın faiz artırımı sonrasında kredi kartı faizleri yükseldi! - Para Haberleri

        Kredi kartı faizleri yükseldi

        Merkez Bankası'nın faiz artırımı sonrasında kredi kartlarında uygulanan faiz oranları da yükseldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.09.2023 - 09:51 Güncelleme: 26.09.2023 - 10:03
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        Kredi kartı faizleri yükseldi
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        Merkez Bankası'nın faiz artırımı sonrasında kredi kartlarında uygulanan faizler de arttı.

        Buna göre 1 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere Kredi kartlarında aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 3.11'den yüzde 3.56'ya yükseldi.

        Nakit çekimlerde kullanılacak azami gecikme oranı da yüzde 3.87'den yüzde 4.32'ye çıktı.

        Merkez Bankası Para Politikası Kurulu geçen hafta politika faizini 500 baz puanlık artışla yüzde 30'a çekti.

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