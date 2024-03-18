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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Kredi kartı nakit avans faizi artırıldı! Nakit avans faiz oranı, limiti ve taksit sayısı nedir? TCMB yeni kararları - Merak Edilenler Haberleri

        Kredi kartı nakit avans faiz oranı artırıldı! İşte TCMB'den kredi kartı önlemleri

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ilave sıkılaşma adımları kapsamında birtakım yeni düzenlemelere gitti. Kredi kartı ve kredili mevduat hesaplarından nakit çekim işlemi için alınan faiz oranı artırıldı. Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte, kredi kartı nakit avans faiz oranı, limiti ve taksit sayısına dair tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.03.2024 - 08:48 Güncelleme: 18.03.2024 - 08:48
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        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredi kartı nakit avans oranı ile ihtiyaç kredisi faiz oranını eşitlemek için yeni bir karara gitti. Buna göre; kredi kartı nakit avans faiz oranı artırıldı. Son zamanlarda artan kredi kartı harcamalarının, kredi ödemelerini geçmesiyle bir süredir piyasalarda yeni kararların alınacağı zaten konuşuluyordu. İşte, kredi kartı nakit avans düzenlemesi...

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        KREDİ KARTI NAKİT AVANS FAİZİ YÜZDE 5'E ÇIKTI!

        TCMB, kredi kartlarından yapılan nakit avans işlemleri ve kredili mevduat hesaplarında uygulanacak aylık azami akdi faiz oranının hesaplama yönteminde değişiklik yaptı. Yeni yönteme göre, hesaplanan aylık azami akdi faiz oranı yüzde 4,42'den yüzde 5'e çıkarıldı.

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        NAKİT AVANS VE İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANI EŞİTLENDİ

        Son günlerde ihtiyaç kredisi faiz oranlarında yaşanan artış sonrası nakit avans için uygulanan faiz oranı, ihtiyaç kredisi faiz oranına göre düşük kalmıştı. Yapılan değişiklikle farklılık giderilirken, söz konusu oranlar geçerli olmaya başladı. Bankalar, bildirim yoluyla müşterilerini bilgilendirmeye başladı.

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        KREDİ KARTINA NAKİT AVANS TAKSİT SAYISI DÜŞÜRÜLDÜ

        Reuters'a bilgi veren üç bankacılık kaynağı kredi kartlarında yeni bir sınırlama olduğunu ifade etti. Buna göre; kredi kartı nakit avans taksit sayısı 12'den, 3'e düşürüldü.

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        NAKİT AVANSTA LİMİT SINIRI NE KADAR OLDU?

        Reuters'ta elde edilen diğer bilgilere göre; sadece kredi kartı nakit avans taksit sayısına değil; nakit avans limitinde de sınırlamaya gidildi.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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