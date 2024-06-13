Kredi kartını ATM'den yatırmak isteyince dolandırıldı!

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde bir kadının kredi kartı borcunu ödemek için yatırdığı para, ATM'nin geri vermesi üzerine bir şüpheli tarafından çalındı.

Hülya Malçok (40), 7 Mayısta kredi kartı borcunu ödemek için ilçe merkezindeki bir bankanın önüne geldi. ATM'ye 8 bin 770 lira yatıran Malçok, ATM'de sorun yaşaması üzerine banka içerisine girerek görevlilerden yardım istedi.

Bu sırada ATM'nin parayı geri verdiğini gören kişi, 8 bin 770 lirayı alarak kayıplara karıştı.

Malçok'un şikayetçi olması üzerine çalışma başlatan polis ekiplerinin şüpheliyi arama çalışması sürüyor.