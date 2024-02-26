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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Kredi kartıyla harcamaya sınırlama perakendeciyi ve vatandaşı zorlar - İş-Yaşam Haberleri

        BMD'den kredi kartı açıklaması

        Acil ihtiyaç duyduğu bir ürünü peşin almaya bütçesi yetmeyen sabit ve dar gelirlinin kredi kartından taksit seçeneğini kullandığını belirten Birleşmiş Markalar Derneği'nin başkanı Sinan Öncel, "Yüksek enflasyon ortamında kartla taksitli alışveriş, tüketiciye bir nebze de olsa nefes aldırıyor. Kartlı alışveriş kayıt dışılıkla mücadelede de önemli bir enstrüman olarak karşımıza çıkıyor" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.02.2024 - 10:51 Güncelleme: 26.02.2024 - 10:51
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        BMD'den kredi kartı açıklaması
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        Enflasyonla mücadele kapsamında kredi kartı harcamalarına yeni sınırlama getirileceği yönündeki haberler perakende sektöründe yakından takip ediliyor. Kredi kartı ile harcamalara sınırlamanın perakendeciyi ve tüketiciyi zorlayacağı belirtiliyor.

        Birleşmiş Markalar Derneği’nin (BMD) üyeleri arasında yaptığı Ocak ayı anketinin sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı. Anketi değerlendiren BMD Başkanı Sinan Öncel, Ocak ayının hem adet satışı hem de ciro anlamında Aralık ayına göre daha zayıf geçtiğini bildirdi. Ankete katılan üye markaların üçte ikisinin Aralık ayına göre Ocak’ta hem adet satışının hem de cirosunun gerilediğini bildiren Öncel, şöyle devam etti:

        “Önceki yıllardaki deneyimlerimizden de ocak ayının genel olarak aralık ayına göre daha zayıf geçtiğini biliyoruz. Dolayısıyla anketten çıkan sonucu normal karşılamak gerekiyor. Burada bir konuya dikkat çekmek istiyorum. Organize perakende markaları 2023’te önemli yatırımlar yaptı. Kimi yeni mağaza açtı, kimi mevcutları yeniledi ya da e-ticaret kapatisesini büyüttü. Diğer taraftan maliyetler çok fazla artıyor. Kira, genel giderler ve işçiliğin yanı sıra ham madde ve diğer operasyonel maliyetlerimizde yüksek oranlı artışlar var. Her marka maliyet artışını fiyatlarına yansıtamıyor. Firma yeterli ciroya ulaşamadığında krediyle çarkı çevirmesi gerekiyor. Yüzde 40-45 kredi faiziyle borcu döndürmek sürdürülebilir bir çözüm değil. Diğer taraftan vatandaş yüksek enflasyon ortamında ihtiyaç alışverişini imkânları ölçüsünde öne çekiyor. Sabit ve dar gelirli acil ihtiyaç duyduğu bir ürünü peşin almaya bütçesi yetmediğinde kredi kartından taksit seçeneğini kullanıyor. Yüksek enflasyon ortamında kredi kartıyla taksitli alışveriş, tüketiciye bir nebze de olsa nefes aldırıyor. Başka bir ifade ile kredi kartına taksit imkânı vatandaşa enflasyona karşı bir koruma kalkanı oluşturuyor. Kartlı alışveriş kayıtdışılıkla mücadelede de önemli bir enstrüman olarak karşımıza çıkıyor. Kartla harcamaya yeni sınırlama perakendeciyi ve vatandaşı zorlar. Dolayısıyla en azından belli bir limitin altındaki kartlı alışverişe ve tüketici kredisine yeni sınırlama getirilmemesi gerektiğini düşünüyoruz.”

        Organize perakendenin bu yılki performansında yerli müşterinin alım gücü ve yabancıya satış düzeyinin belirleyici olacağını belirten Sinan Öncel, Ocak ayındaki daralmanın devam etmesi halinde markalar için yılın zor geçeceğini sözlerine ekledi.

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