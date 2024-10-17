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        Haberler Bilgi Ekonomi Kredi kartlarından alınacak 750 TL düzenlemesi iptal mi edildi, 100 bin tl üstü kartlardan katılma payı alınacak mı?

        Kredi kartlarından 750 TL katılma payı alınacağına dair düzenleme iptal mi edildi?

        Savunma Sanayii Fonu Destekleme kapsamında, 100 bin lira üstü kredi kartlarından alınması planlanan 750 TL'lik katılma payı için görüşmeler 2025 yılına ertelenmişti. Gelen bir son dakika haberine göre; bu düzenleme, 2025 yılında da yasa teklifinde olmayacak. İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.10.2024 - 15:42 Güncelleme: 17.10.2024 - 15:45
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        Savunma Fonu Destekleme Fonu kapsamında, 100 bin TL üzeri kredi kartlarından yıllık 750 TL katılma payı alınması planlanıyordu. Ancak hükümet, kanun teklifi değişikliğini 2025 yılına ertelemeye karar verdi. Bir son dakika gelişmesi daha yaşandı. Peki, kredi kartlarından 750 TL katılma payı alınacağına dair düzenleme iptal mi edildi?

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        KREDİ KARTINDAN ALINACAK YILLIK 750 TL KATILMA PAYI İPTAL Mİ EDİLDİ?

        Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre AK Parti kaynakları, savunma sanayi destek fonu teklifine yönelik, 2025'te gelecek teklifte kredi kartından para kesilmesi düzenlemesi olmayacağını belirtti.

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