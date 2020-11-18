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ABD Merkez Bankası ( Fed) Başkanı Jerome Powell, dün artan vakalara ve "uzun bir yolu" olan ekonomik toparlanmaya dikkat çekerek koronavirüs salgınının olumsuz ekonomik etkileriyle mücadele etmeyi amaçlayan acil durum programlarını durdurmanın zamanı olmadığını söyledi.

Powell, Kongre'nin fonlamasıyla ve Hazine Bakanlığı'nın yetkisiyle baharda Fed tarafından başlatılan programları durdurmak için "Henüz ya da yakın süreçte zamanın geldiğini düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

Powell böylece çoğu 31 Aralık'ta sonlanacak programların uzatılması gerektiğini belirten şu ana kadarki en net ifadeyi kullanmış oldu.

Programların uzatılması için Ocak ayında görev süresi dlacak Trump yönetiminin onay vermesi gerekiyor. Kongre'deki bazı Cumhuriyetçiler özellikle yerel yönetimlere borç verilmesi olmak üzere programların devam ettirilmesine dair ayak diretiyor.

Powell, Fed'in "iş piyasası tamamen düzelene kadar toparlanmayı desteklemek için tüm araçları kullanmaya hazır olduğunu" açıkladı. Powell, aşı yaygınlaşana kadar ailelerin eksiklerinin kapatılması için Kongre'ye daha fazla canlandırma önlemi getirilmesi çağrısını yineledi.

Powell, vakalardaki artış ve hastaneye yatışlar "çok endişelendirici" çünkü bu insanların ekonomik faaliyetlerden kaçınmasına ve ekonominin yavaşlamasına neden olabilir dedi.