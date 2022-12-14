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TÜSİAD YİK Başkanı Özilhan: 'Krediye ulaşım olmazsa üretim olmaz'

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD)Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Tuncay Özilhan, ekonomi gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Özilhan, bankacılık sektörüne dönük regülasyonların reel sektörün finansmana erişimini güçleştirdiğine değinerek, "Krediye ulaşmaktaki zorluklar, üretimi etkiliyor. Böyle giderse üreticiler ithalat yapamaz, üretemez hale gelecekler" dedi. TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ise, yüksek büyümenin reçetesinin, küresel düzenle iyi entegrasyondan, evrensel normlara uygun yatırım ikliminden geçtiğini de aktararak, "Cumhuriyet tarihimiz boyunca bu anlayışın egemen olduğu dönemlerde, kişi başına gelir artışımız hızlandı, bu anlayıştan uzaklaştığımızda ise hep geriye düştük" diye konuştu

TÜSİAD YİK Başkanı Özilhan: 'Krediye ulaşım olmazsa üretim olmaz'
HABERTURK.COM

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (TÜSİAD) Yüksek İstişare Konseyi (YİK) toplantısı başkent Ankara'da düzenlendi.

Toplantının açılışında TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan birer konuşma yaptı.

Öizlhan, "Bundan 100 yıl önce cumhuriyetimiz kurulurken dünyada yaşanmakta olan sarsıntılara benzeyen bir dönemden geçiyoruz" dedi.

Rusya-Ukrayna savaşının sadece enerji fiyatlarında değil, hammadde fiyatlarında da artışa ve bunun sonucu olarak da enflasyonda yükselişe yol açtığına değinen Özilhan, "Enflasyondaki artış karşısında merkez bankaları para politikasını sıkılaştırmaya gitti. Bu durum tüm dünyada ekonomik aktiviteyi yavaşlatıyor. Ekonomik daralmanın en belirgin olduğu yerlerden birisi de bizim en büyük ticari partnerimiz olan Avrupa" dedi.

Ekonomi politikasının esas hedefinin yüksek büyümeyi sürekli kılmak üzere bünyeyi güçlendirmek olması gerektiğine işaret eden Özilhan, "Ekonominin temelleri dışarıdan gelecek şoklara karşı yeterli ölçüde dayanıklı olmayınca, olumsuz etkiler kaçınılmaz oluyor. 2023 tahminlerini açıklayan birçok kuruluşa göre gelecek sene en fazla yüzde 3 büyüyebileceğiz. İhracat yavaşlarken, başta enerji olmak üzere yükselen hammadde fiyatları nedeniyle ithalat hızla artmaya devam ediyor" diye konuştu.

'UCUZLATMA ETKİSİ İLE CARİ AÇIK SORUNU ÇÖZÜLMÜYOR'

TÜSİAD YİK Başkanı Tuncay Özilhan, cari açık ve açığın finansmanının ekonominin yumuşak karnı olmayı sürdürdüğünü de vurgulayarak, "Cari açık üretim yapısından kaynaklanıyor. Bu yapıyı dönüştürmeden, yüksek teknolojiye dayalı, yüksek katma değerli bir ürün desenine geçmeden, sadece kurun yarattığı ucuzlatma etkisiyle cari açık sorunu çözülmüyor" görüşünü dile getirdi.

TL’nin yüksek değer kaybına rağmen dış açık vermeye devam edildiğini de kaydeden Özilhan, küresel likiditenin daraldığı ve pahalandığı bir ortamda cari açığın finansman yollarının da sınırlı olduğuna değindi.

Özilhan, "Ekonomideki belirsizliklerin, sene başından bu yana sayısı iki yüzü aşan mevzuat değişikliklerinin doğurduğu tedirginliklerin yanında hukuk ve adalet sistemine ilişkin sıkıntıların da etkisiyle yabancı sermaye yatırımları gelmiyor. Gelen de yeni üretim yatırımlarına değil gayrimenkule geliyor. Enflasyon-faiz makasının hiç olmadığı kadar açılmış olduğu bir ortamda, üstelik birçok merkez bankası faiz oranlarını artırıyorken, yurtdışından sermaye girişinin de zemini olmuyor" dedi.

'BİR NUMARALI ÖNCELİK ENFLASYONU TEK HANEYE İNDİRMEK OLMALI'

Üretim yapısını değiştirmeden, ithalata bağımlılığı azaltmadan, ihracatın katma değer içeriğini yükseltmeden, yüksek teknolojili ürünlerin payını artırmadan döviz sorununun çözülemeyeceğini de aktaran Özilhan, "Döviz sorununu çözemezsek enflasyonu düşüremeyiz. Enflasyonu düşüremezsek, yatırım ortamını iyileştiremeyiz, büyümeyi kalıcı olarak hızlandıramayız, istihdam yaratamayız, refah artışı sağlayamayız, gelir adaletsizliklerini düzeltemeyiz. Bu nedenle ekonomi politikasının bir numaralı önceliği enflasyonun kalıcı olarak tek hanelere indirilmesi olmalı" dedi.

Özilhan, bankacılık sektörüne dönük regülasyonların reel sektörün finansmana erişimini güçleştirdiğine de değinerek, "İş dünyası çıkartılan çok sayıda düzenlemeyi takip etmekte, anlamakta ve uyum göstermekte zorlanıyor. Krediye ulaşmaktaki zorluklar, üretimi etkiliyor. Böyle giderse üreticiler ithalat yapamaz, üretemez hale gelecekler. 2001 krizinden sonra makroekonomik istikrarımızın en önemli bileşeninin mali disiplin olduğunu hatırladığımızda, kamu harcamalarındaki artış konusunda ihtiyatlı olmakta çok büyük yarar görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Serbest piyasa vurgusunda da bulunan Özilhan, "Türkiye’de ne zaman serbest piyasa ekonomisinden sapıldıysa her seferinde sonuç sıkıntılı olmuştur. Ekonomiyi canlandırmak için, döviz kurunu tutmak için faiz oranlarını bastırmak için serbest piyasanın dışına çıkarak alınan önlemler iki şeye yol açar. İlk olarak, güven azalır. İkinci olarak, serbest piyasanın dışına çıkılması hiçbir zaman bir tek alanla sınırlı kalmaz" dedi.

2023 seçimlerine de değinen Özilhan, "Önümüzdeki seçimlere hazırlanırken iktidar ve muhalefetten de beklentimiz ülkemizin, yüksek potansiyelini nasıl gerçekleştirebileceği konusundaki görüşlerini kamuoyu ile paylaşmaları. Siyasi partilerden duymak istediklerimiz, kişi başı gelir itibariyle zengin ülkeler arasına girmek, dijital devrimi yakalamak, net sıfır emisyona dönüşümü tamamlamak, toplumsal gelir adaletini ve toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak için hangi hedefleri koydukları ve bu hedefleri gerçekleştirmek için hangi politikaları önerdikleri hamaset, karşılıklı suçlamalar ve altı doldurulamayan iddialar değil" beklentilerini paylaştı.

'İKİNCİ YÜZYILA 1923'TEKİNE BENZER BİR TABLO İLE GİRİYORUZ'

Toplantıda konuşan TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ise, konuşmasına, '100 yıllık cumhuriyetimizin birikimleriyle adım atacağımız ikinci yüzyılımızdan ne bekliyoruz?' sorusu ile başladı.

Turan, "2023’e girerken dünya, aynen 1923’teki gibi, bir dizi sorunla boğuşuyor. Küresel düzen, bir kez daha ciddi sınamalardan geçiyor. 1923’te ABD, dünyada lider konumunu üstlenirken, 2023’te liderliği bir dizi tehdit altında. Birinci yüzyılın başında Türkiye nüfus hareketleri ile sarsılmıştı, bugün de Türkiye dünyada en çok mülteci barındıran ülke. Göç sorunu, ekonomik ve sosyal boyutlarının yanısıra, jeopolitik, siyasal ve demografik riskler taşıyor. Nasıl ki, Cumhuriyetimiz gelecek açısından yaşamsal önemde tercihler yapılarak kurulduysa, bugün de, ikinci yüzyıla benzer bir tablo altında giriyoruz" dedi.

Türkiye'nin batıya karşı verdiği kurtuluş mücadelesinin, batıdan kopmakla sonuçlanmadığını vurgulayan Turan, "Ülkemizin coğrafi konumlanışı da, tarihsel modernleşme çizgisi de, bugün, transatlantik ittifak ve AB ile cisimleşen modern dünyanın bir parçası olma doğrultusundadır. Bu durum, demokratik ülkeler topluluğunun eşit bir üyesi olma iradesi ile örtüşüyor. Avrupa Konseyi, NATO üyeliği, AB katılım hedefi ve gümrük birliği konuları, hep bu köklü anlayışın doğal sonuçlarıdır. Uzun vadeli çıkarları ifade eden bu konum, önümüzdeki dönemde de iç siyasetteki dinamiklere feda edilmemeli. Bu bağlamda AB ile ilişkilerin göç eksenli alışveriş ilişkisinden kurtarılarak, yeniden bir ilerleme çıpası haline gelmesi zorunludur" diye konuştu.

'YÜKSEK BÜYÜME İÇİN EVRENSEL NORMLAR GEREKLİ'

Zorlu jeopolitik süreci yönetebilmek için Türkiye'nin dış politikayı, demokrasiyi ve ekonomik gelişmeyi bir arada ve birbirini destekleyecek biçimde ele alması gerektiğine işaret eden Turan, "Çünkü Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi 'ekonomisi zayıf bir millet fakirlik ve yoksulluktan kurtulamaz, toplumsal ve siyasal felâketlerden yakasını kurtaramaz. Memleketin yönetimindeki başarı da ekonomisindeki kazançların derecesiyle orantılı olur'" ifadelerini kullandı.

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, yüksek büyümenin reçetesinin, küresel düzenle iyi entegrasyondan, evrensel normlara uygun yatırım ikliminden geçtiğini de aktararak, "Başarının sırrı, adamını bulmak değil, iyi bir iş fikri bulmak olduğu iş ortamından, duyum almanın değil, öngörülebilirliğin önemli olduğu bir piyasadan, deneysel değil, deneyime dayalı, popülizme değil, uzun vadeli hedeflere odaklanan, kayırmacılığa değil, kurallara dayalı bir ekonomi politikası anlayışından oluşur. Cumhuriyet tarihimiz boyunca bu anlayışın egemen olduğu dönemlerde, kişi başına gelir artışımız hızlandı, bu anlayıştan uzaklaştığımızda ise, uluslararası refah karşılaştırmalarında hep geriye düştük" diye konuştu.

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