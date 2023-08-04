Kremlin: ABD, Tahıl Anlaşması'nda düşünmeye söz vereceğine, önce şartları sağlasın

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Karadeniz Tahıl Anlaşması'nın Rusya ile ilgili kısmı için ABD'nin düşünmeye söz vereceğine, önce şartları sağlamasını önererek, bu durumda anlaşmaya tekrar döneceklerini bildirdi.

Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, Rusya'nın, Karadeniz Tahıl Anlaşması'na dönmesi halinde Rusya'dan gıda ihracatının sağlanması için Washington'un her şeyi yapacağı ile ilgili açıklamasını değerlendirdi.

ABD'nin, istiyorsa Tahıl Anlaşması'nın Rusya ile ilgili kısmının yerine getirilmesini sağlayabileceğine işaret eden Peskov, "Bunu düşüneceklerine söz vermesinler, yerine getirsinler. Bu yapılır yapılmaz, anlaşma derhal yeniden yürürlüğe girecektir." ifadesini kullandı.

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Amerikalıların bu alanda herhangi bir güvenlik sağlamak zorunda olmadığına dikkati çeken Peskov, Amerikalılar olmadan Tahıl Anlaşması çerçevesinde güvenliğin sağlandığını vurguladı.